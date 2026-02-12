صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ میں تجاوزات کیخلاف کارروائی محض نمائشی

  • فیصل آباد
جڑانوالہ میں تجاوزات کیخلاف کارروائی محض نمائشی

مصروف شاہراہ فیصل آباد روڈ انتظامی غفلت کے باعث عوام کیلئے مستقل خطرہ

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )میونسپل کمیٹی کی انکروچمنٹ ٹیم کی کارروائیاں صرف بازاروں تک محدود ہیں، جبکہ شہر کی اہم اور مصروف ترین شاہراہ فیصل آباد روڈ انتظامی غفلت کے باعث عوام کیلئے مستقل خطرہ بنتی جا رہی ہے ۔غیر قانونی پارکنگ، سڑک کے عین درمیان گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی مرمت، اور سیوریج پائپ لائن ڈالنے کے نام پر سڑکوں کی بندش نے ٹریفک نظام کو مکمل طور پر مفلوج کر رکھا ہے ۔ شہریوں کے مطابق غلط سائیڈ سے ٹریفک کا گزرنا معمول بن چکا ہے ، جبکہ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کے باوجود ذمہ دار ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔عوامی و سماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے ، فیصل آباد روڈ پر غیر قانونی پارکنگ اور تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز کارروائی، اور ذمہ دار افسران کے خلاف سخت تادیبی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ، تاکہ شہریوں کو محفوظ آمدورفت کی سہولت فراہم کی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک ماہ کے دوران بھتہ خوری کی 19، اسٹریٹ کرائم کی 5100 سے زائد وارداتیں رپورٹ

پولیس چیف کا ایس ایچ اوز کی تعیناتی کے معیار میں تبدیلیوں کا عندیہ

اغوا برائے تاوان کیس منطقی انجام تک پہنچایا جائے ، سندھ ہائیکورٹ

سائنس میں خواتین کی شمولیت پائیدار ترقی کی ضمانت ہے ، گورنر سندھ

پختون آباد میں اسپورٹس گراؤنڈ ،فیملی پارک کا سنگ بنیاد

صادقین کی 39 ویں برسی کی مناسبت سے آرٹ نمائش

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن