جڑانوالہ میں تجاوزات کیخلاف کارروائی محض نمائشی
مصروف شاہراہ فیصل آباد روڈ انتظامی غفلت کے باعث عوام کیلئے مستقل خطرہ
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )میونسپل کمیٹی کی انکروچمنٹ ٹیم کی کارروائیاں صرف بازاروں تک محدود ہیں، جبکہ شہر کی اہم اور مصروف ترین شاہراہ فیصل آباد روڈ انتظامی غفلت کے باعث عوام کیلئے مستقل خطرہ بنتی جا رہی ہے ۔غیر قانونی پارکنگ، سڑک کے عین درمیان گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی مرمت، اور سیوریج پائپ لائن ڈالنے کے نام پر سڑکوں کی بندش نے ٹریفک نظام کو مکمل طور پر مفلوج کر رکھا ہے ۔ شہریوں کے مطابق غلط سائیڈ سے ٹریفک کا گزرنا معمول بن چکا ہے ، جبکہ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کے باوجود ذمہ دار ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔عوامی و سماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے ، فیصل آباد روڈ پر غیر قانونی پارکنگ اور تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز کارروائی، اور ذمہ دار افسران کے خلاف سخت تادیبی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ، تاکہ شہریوں کو محفوظ آمدورفت کی سہولت فراہم کی جا سکے ۔