ہاسٹل لائف کا طلبہ کی شخصیت سازی میں اہم کردار:ڈاکٹر ذوالفقار

  • فیصل آباد
طلبہ کے درمیان اتحاد، باہمی احترام اور ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے :تقریب سے خطاب

فیصل آباد (نیوز رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کہا ہے کہ ہاسٹل کی زندگی طلبہ کی شخصیت سازی، نظم و ضبط اور احساسِ ذمہ داری کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے ۔ ہاسٹل میں قیام مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے درمیان اتحاد، باہمی احترام اور ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے ۔وہ صفائی اور انٹر ہاسٹل سپورٹس مقابلہ جات 2025ء میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے ہاسٹلز کے اعزاز میں منعقدہ تقریبِ تقسیمِ انعامات سے خطاب کر رہے تھے ۔ اس موقع پر چیف ہال وارڈن ڈاکٹر انور الحق، فی میل ہال وارڈن ڈاکٹر حمیرا رزاق، ڈاکٹر جعفر جسکانی، پرنسپل آفیسر سٹوڈنٹ افیئرز ڈاکٹر ریاض ورک سمیت دیگر مقررین نے بھی اظہار خیال کیا۔ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کہا کہ صفائی محض معمول کی سرگرمی نہیں بلکہ نظم و ضبط کی عکاس ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی کے تقریباً ایک تہائی طلبہ ہاسٹلز میں مقیم ہیں جہاں وہ کلاس روم سے باہر بھی سیکھنے کے قیمتی مواقع حاصل کرتے اور اپنی شخصیت کو نکھارتے ہیں۔ انہوں نے کامیاب ہاسٹلز کو مبارکباد دیتے ہوئے صاف ستھرا اور صحت مند ماحول برقرار رکھنے کے عزم کو سراہا۔انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ کھیلوں میں بھرپور حصہ لیں کیونکہ کھیل جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے ناگزیر ہیں۔ 

 

