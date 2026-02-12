اسسٹنٹ کمشنر سمندری کا اجلاس، صفائی اور عوامی تحفظ پر زور
بغیر ڈھکن مین ہولز کی نشاندہی اور بروقت رپورٹنگ کے حوالے سے ہدایات
سمندری (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر سمندری قمر محمود منج کی زیر صدارت اجلاس میں تحصیل بھر کی مجموعی صفائی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ستھرا پنجاب کے مانیٹرنگ آفیسرز بھی شریک ہوئے ۔اجلاس کے دوران مختلف علاقوں میں اوپن یا بغیر ڈھکن والے مین ہولز کی نشاندہی اور بروقت رپورٹنگ کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئیں تاکہ عوامی تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔ علاوہ ازیں، گاؤں اور شہری حدود میں موجود تالابوں کی باڑ کے معاملات پر بھی غور کیا گیا اور ضروری اقدامات مکمل کرنے کی ہدایات دی گئیں۔اسسٹنٹ کمشنر نے تاکید کی کہ صفائی، حفاظتی اقدامات اور عوامی سہولیات میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔