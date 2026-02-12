چک جھمرہ :تحصیل ہسپتال کی ناقص صفائی پر ٹھیکیدار کو جرمانہ
کمشنر فیصل آ باد ہسپتال انتظامیہ پر بر ہم ، آئندہ صفائی کے معیار کو بہتر رکھنے کی ہدایت
چک جھمرہ (نامہ نگار )کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال چک جھمرہ کا وزٹ کیا اور صفائی کی ناقص صورتحال پر پراجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے ٹھیکیدار پر ایک لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا۔ کمشنر نے ہسپتال انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ صفائی کے معیار کو بہترین رکھنے کی ہدایات دیں اور مریضوں کی عیادت کے ساتھ ادویات کی دستیابی کی تصدیق کی۔وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے احکامات کی روشنی میں کمشنر کے یکے بعد دیگرے تحصیلوں کے ہنگامی دورے جاری ہیں۔ انہوں نے تحصیل چک جھمرہ کے مختلف شعبوں اور مشینری کا معائنہ کیا اور ہسپتالوں کو حقیقی معنوں میں شکایت فری بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔اس کے علاوہ کمشنر نے فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈویلپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی (فیڈمک) کے تحت انٹرلوپ آئی آر سی ڈیری پراڈکٹ، حیات کیمیا اور ہنڈیائی نشاط موٹرز فیکٹریز کا دورہ بھی کیا، جہاں بوائلر اور پریشر ویسلز کی استعداد کار کی جانچ کی گئی اور فعال آلات کی موجودگی اور معیار کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوامی جان کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا اور مدت مکمل ہونے والے بوائلر و پریشر ویسلز فوری تبدیل کرائے جائیں گے ۔کمشنر نے چک 152 R.B میں سیوریج زدہ تالاب کو ڈی واٹر کرنے کے عمل کی نگرانی کی، حفاظتی اقدامات یقینی بنانے اور اردگرد تجاوزات کے صفایا کے ساتھ اراضی کو عوامی بہبود کے منصوبوں کے لیے استعمال کرنے کی ہدایات بھی جاری کیں۔