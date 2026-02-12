پیرمحل: ڈی پی او ٹوبہ کی کھلی کچہریاں، شکایات سنیں
شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ،موقع پر ہی احکامات جاری
پیرمحل (نمائندہ دنیا )ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ فضل عباس نے پیرمحل سرکل میں عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا۔ یہ اقدام انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب عبدالکریم کے ویژن اور ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا کی خصوصی ہدایات کے تحت کیا گیا۔کھلی کچہریاں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول سندیلیانوالی اور ٹی ایم اے ہال پیرمحل میں منعقد کی گئیں، جن میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے مسائل ڈی پی او کے سامنے پیش کیے ۔ فضل عباس نے مسائل کو سنا اور فوری حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے ۔اس موقع پر ڈی ایس پی پیرمحل منیر احمد، ایس ایچ او تھانہ اروتی انسپکٹر افتخار احمد اور ایس ایچ او تھانہ پیرمحل وسیم اسلم ایس آئی بھی موجود تھے ۔ ڈی پی او ٹوبہ فضل عباس نے کہا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد عوام سے براہِ راست رابطہ قائم کرنا اور انصاف بروقت ان کی دہلیز تک پہنچانا ہے ، اور شہریوں کو ہر صورت انصاف کی فراہمی ہمارا عزم ہے ۔