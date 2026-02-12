تحصیل احمد پور سیال میں غیر قانونی تعمیرات کیخلاف آپریشن
آپریشن میں متعلقہ محکموں کے اہلکار شریک ہوئے ، بھاری مشینری کا استعمال
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )حکومت پنجاب کی ہدایات پر ڈپٹی کمشنر جھنگ / ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل جھنگ کے احکامات کی روشنی میں چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کونسل جھنگ مہر محمد اکرم بھروانہ اور ڈسٹرکٹ آفیسر پلاننگ فیاض فاروق کی زیر نگرانی تحصیل احمد پور سیال میں غیر قانونی تعمیرات اور ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا۔کارروائی کے دوران بلڈنگ انسپکٹر عامر سہیل کے ہمراہ ضلع کونسل کے عملہ نے غیر قانونی بلڈنگز اور ہاؤسنگ سکیم کو مسمار کر دیا۔ آپریشن میں متعلقہ محکموں کے اہلکار بھی شریک تھے جبکہ موقع پر بھاری مشینری استعمال کی گئی۔چیف آفیسر مہر محمد اکرم بھروانہ نے کہا کہ بغیر اجازت تعمیرات اور غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے اور آئندہ بھی ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائیاں جاری رہیں گی۔