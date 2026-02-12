صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرمحل: آوارہ کتوں کو تلف کرنے والی ٹیم پر حملہ

  • فیصل آباد
درجن بھر افراد نے اہلکاروں پر دھاوا بول دیا ،جان سے مارنے کی دھمکیاں

پیرمحل (نمائندہ دنیا) آوارہ کتوں کو تلف کرنے والی ٹیم پر درجن بھر افراد نے حملہ کر کے تشدد کیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔علی حسین ولد ظہور احمد اور دیگر افراد نے سیکرٹری یونین کونسل 63، چک نمبر 739 گ ب اور عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا جب وہ آوارہ کتوں کو زہریلی دوائی دے کر تلف کر رہے تھے ۔کارسرکار میں مداخلت کرتے ہوئے افتخار احمد اے ایس آئی نے مقدمہ درج کر لیا ہے ، اور تحقیقات جاری ہیں۔

 

