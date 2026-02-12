جڑانوالہ میں ٹریفک کنٹرول میں ناکامی، چالان مہم تیز
شاہراہوں پر ٹریفک رواں رکھنے کیلئے اہلکار کم ہی نظر آتے ہیں: شہری
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )شہر میں ٹریفک کی ابتر صورتحال پر شہریوں نے وارڈن پولیس کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک کنٹرول کرنے کے بجائے وارڈنز نے چالان پورے کرنے کیلئے نیا بازار میں تین مقامات پر ناکے لگا رکھے ہیں، جیسے شہر میں کسی بڑے آپریشن کی کارروائی جاری ہو۔مقامی افراد کے مطابق شہر کی مصروف شاہراہوں پر ٹریفک رواں رکھنے کیلئے اہلکار کم ہی نظر آتے ہیں، جبکہ جگہ جگہ رکشوں کی بھرمار اور بے ہنگم پارکنگ نے آمدورفت کو شدید متاثر کر رکھا ہے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ چالان مہم کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی بہتری پر بھی توجہ دی جائے تاکہ عوام کو روزمرہ مشکلات سے نجات مل سکے ۔