بوائلرز کی چیکنگ ، عمارتوں میں فائر سیفٹی اقدامات کی ہدایت
انسانی جانوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا:کمشنر راجہ جہانگیر انور
فیصل آباد (نیوز رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات کی روشنی میں ڈویژنل انتظامیہ کی جانب سے فیکٹریوں اور صنعتی یونٹس میں بوائلرز اور پریشر ویسلز کی استعداد کار کی جانچ کا سلسلہ جاری ہے ۔کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے سرگودھا روڈ پر واقع کیپٹن پی کیو کیمیکل فیکٹری کا دورہ کیا اور بوائلر و پریشر ویسلز کی ریمیننگ لائف اسیسمنٹ کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ انسانی جانوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ فیکٹری مالکان ایکسپائرڈ بوائلرز اور پریشر ویسلز فوری تبدیل کریں، بصورت دیگر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ انسپکشن کا عمل بلا تعطل جاری رہے گا۔کمشنر فیصل آباد بلند و بالا عمارات میں فائر سیفٹی انتظامات کو سو فیصد یقینی بنانے کے لیے بھی متحرک ہیں۔ انہوں نے کینال روڈ پر ہائی رائز بلڈنگز کا دورہ کر کے فائر ہائیڈرینٹس، ایمرجنسی الارم سسٹم، ہنگامی اخراجی راستوں اور آگ بجھانے والے آلات کی دستیابی چیک کی۔انہوں نے بلڈنگ مالکان کو ایک ہفتے کے اندر ایس او پیز مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ڈویژن بھر کی بلند عمارات کو اے کیٹگری میں لا کر محفوظ بنانا انتظامیہ کی ترجیح ہے ۔ اس موقع پر ریسکیو 1122 اور محکمہ انڈسٹریز کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے ۔