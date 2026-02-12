صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف آئی اے کا ایکشن، جعلی ادویات تیار کرنیوالا یونٹ سیل

  • فیصل آباد
ایف آئی اے کا ایکشن، جعلی ادویات تیار کرنیوالا یونٹ سیل

ستیانہ روڈ پر نجی فیکٹری پر چھاپہ مارا گیا ، ملزم وقاص کو حراست میں لے لیا گیا

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے جعلی ادویات تیار کرنے والے یونٹ کو سیل کر کے ملزم کو حراست میں لے لیا۔ایف آئی اے ٹیم نے خفیہ ذرائع کی نشاندہی پر محکمہ صحت کی ٹیم کے ہمراہ ستیانہ روڈ پر ایک نجی فیکٹری پر چھاپہ مارا، جہاں مبینہ طور پر جعلی ادویات تیار کی جا رہی تھیں۔کارروائی کے دوران فیکٹری سے جعلی ادویات کے 115 سے زائد کارٹن، پیکنگ میٹریل، مشینری اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ برآمد شدہ ادویات میں سیرپ، آئل، کیپسول، گولیاں اور دیگر اقسام کی ادویات شامل تھیں۔ایف آئی اے نے فیکٹری کو سیل کر کے موقع پر موجود وقاص نامی ملزم کو حراست میں لے لیا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

