راہ جاتی لڑکی سے نازیبا حرکات ، موٹرسائیکل سوار ملزم گرفتار
ملزم کی جانب سے کی گئی نازیبا حرکت کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)راہ جاتی لڑکی سے نازیبا حرکات کرنے والے موٹرسائیکل سوار ملزم کو حراست میں لے لیاگیا۔تھانہ سمن آبادکے علاقے میں راہ جاتی ہوئی لڑکی کا تعاقب کرتے ہوئے گھر کے دروازے کے قریب موٹرسائیکل سوار ملزم کی جانب سے مبینہ طور پر لڑکی کے ساتھ نازیبا حرکت کی گئی۔ ملزم کی جانب سے کی جانے والی نازیبا حرکت کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ جس پر ایس پی اقبال ٹاوّن سعید احمد کی جانب سے ملزم کی گرفتاری کیلئے ایس ایچ او سمن آباد تالش عباس کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی گئی۔ پولیس ٹیم نے ملزم کو حراست میں لیکر مقدمہ درج کرتے ہوئے کارروائی شروع کردی ہے ۔