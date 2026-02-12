صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشمیر انسٹی ٹیوٹ وفد کا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا دورہ

  • فیصل آباد
کشمیر انسٹی ٹیوٹ وفد کا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا دورہ

وفد کو زرعی شعبے کو درپیش چیلنجز اور یونیورسٹی کے کردار پر تفصیلی بریفنگ

فیصل آباد (نیوز رپورٹر)کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ مظفرآباد، آزاد جموں و کشمیر کے آٹھویں پروفیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کورس کے 19 شرکاء اور تین فیکلٹی ممبران پر مشتمل وفد نے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا دورہ کیا۔دورے کے دوران رجسٹرار ڈاکٹر آصف کامران اور ڈینز ڈاکٹر غلام مرتضیٰ، ڈاکٹر محمد قمر بلال، ڈاکٹر عامر جمیل، ڈاکٹر منیر انجم، ڈاکٹر وقار وکیل، ڈاکٹر شاہد محمود، ڈاکٹر عمران پاشا سمیت دیگر نے وفد کو زرعی شعبے کو درپیش چیلنجز اور یونیورسٹی کے کردار پر تفصیلی بریفنگ دی۔انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی تعلیم، تحقیق اور جدت کے ذریعے پاکستان کے زرعی شعبے کو مضبوط بنانے میں ہمیشہ کلیدی کردار ادا کرتی رہی ہے ۔ اس نوعیت کے علمی دورے علم کے تبادلے ، ادارہ جاتی روابط کے فروغ اور زرعی و انتظامی بہترین طریقہ کار سے آگاہی کا موقع فراہم کرتے ہیں۔وفد کو بتایا گیا کہ زرعی یونیورسٹی کی تحقیق پر مبنی حل، پریسیژن ایگریکلچر اور پائیدار زرعی طریقے غذائی تحفظ کو یقینی بنانے اور کسانوں کی زندگیوں میں بہتری لانے میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔

 

