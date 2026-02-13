صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کم عمر نعت خواں علی اصغر کی ڈویژنل و تحصیل سطح پر نمایاں کامیابیاں

  • فیصل آباد
کم عمر نعت خواں علی اصغر کی ڈویژنل و تحصیل سطح پر نمایاں کامیابیاں

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول کے باصلاحیت اور معروف نعت خواں علی اصغر نے نعت گوئی کے میدان میں نمایاں کامیابیاں سمیٹتے ہوئے ڈویژنل اور تحصیل سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔

 کم عمری کے باوجود ان کی پُرسوز آواز اور دلنشین اندازِ نعت خوانی نے سامعین کے دل موہ لیے ۔علی اصغر کا کہنا ہے کہ انہیں نعت پڑھنے کا شوق بچپن ہی سے تھا جو اساتذہ کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی سے پروان چڑھتے ہوئے آج ایک تناور درخت بن چکا ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ والدین کی دعاؤں اور مسلسل محنت کے باعث وہ اب تک نعت خوانی کے متعدد مقابلہ جات میں نمایاں پوزیشن حاصل کر چکے ہیں۔

 

