جرم ثابت ہونے پر منشیات فروش کو 10سال قید اورایک لاکھ روپے جر مانہ
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق منشیات فروشوں کو کیفرکردار تک پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔
چنیوٹ پولیس کی جانب سے منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن کیساتھ ساتھ بہتر پراسیکیو شن،انوسٹی گیشن کی بدولت منشیات فروشوں کو عدالتوں سے قرار واقعی سزائیں بھی دلوائی جارہی ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد نعیم شیخ نے تھانہ رجوعہ کے منشیات کے مقدمہ کا فیصلہ سنا دیا ۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر منشیات فروش کو10سال قید اورایک لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنادی ۔ تھانہ رجوعہ پولیس نے منشیات فروش محمد مظاہر کو 2 کلو چرس برآمد ہونے پر گرفتار کیا تھا۔