جھنگ: الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ضرورت مندوں میں راشن کی تقسیم

  • فیصل آباد
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )الخدمت فاؤنڈیشن جھنگ نے رمضان المبارک کے موقع پر ضرورت مند افراد میں الخدمت مرکز سے راشن تقسیم کیا۔

فاؤنڈیشن کا کہنا تھا کہ وہ جھنگ، پاکستان اور دنیا میں آفات یا رفاہی کاموں کے لیے ہمیشہ انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل رہتی ہے ، اور رنگ و نسل کی تفریق کے بغیر کام کرتی ہے ۔تقریب میں حاجی ہاشم، طارق فاروق نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن جھنگ اور دیگر معززین شہر موجود تھے ۔ فاؤنڈیشن نے اہل خیر سے اپیل کی کہ وہ اس سال الخدمت فاؤنڈیشن کی فوڈ ہب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک راشن پہنچایا جا سکے ۔

 

