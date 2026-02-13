الیکٹرک وہیل چیئر پروگرام کے تحت کرسیوں کی تقسیم
چک جھمرہ (نامہ نگار )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے شروع کیا گیا الیکٹرک ویل چیئر پروگرام مستحق اور خصوصی افراد کے لیے ایک انقلابی اقدام قرار دیا گیا ہے۔
اس سلسلے میں آج فیصل آباد میں 32 مستحق افراد میں الیکٹرک وہیل چیئرز تقسیم کی گئیں۔ تقریب کے مہمانِ خصوصی ازاد علی تبسم، ایم پی اے عمر اسرار خان، ٹکٹ ہولڈر ایم پی اے رانا وارث حسین (ڈویژنل کوآرڈینیٹر سوشل ویلفیئر و بیت المال)، اور رانا محمد عرفان صدر انجمن تاجران عرفان سینٹر تھے ۔سوشل ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے میڈم خالدہ رفیق (ڈائریکٹر)، آمنہ عالم (ڈپٹی ڈائریکٹر)، محمد طاہر (اسسٹنٹ ڈائریکٹر) اور دیگر افسر بھی موجود تھے ۔