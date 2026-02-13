سمندری: نجی کالج میں سی ٹی سی تعلیمی مقابلے کا انعقاد
سمندری (نمائندہ دنیا )میٹرک کے طالب علموں کی کارکردگی اور امتحانات کی تیاری کے لیے نجی کالج سمندری کیمپس میں سی ٹی سی کے نام سے تعلیمی مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
جس میں تحصیل بھر سے چار ہزار سے زائد طلباء و طالبات نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔علاقہ کی معروف تعلیمی شخصیات رانا منظور احمد اور رانا رضا الحق نے سی ٹی سی ٹیسٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر پرنسپل کنکورڈیا کالج سمندری کیمپس مرزا عمران اشرف نے کہا کہ کنکورڈیا کالج سمندری ہمیشہ ہر طالب علم کے تعلیمی کیریئر کو جانچنے اور اس کی مزید بہتری کے لیے کوشاں رہا ہے ۔