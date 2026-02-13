جامع مسجد گلزارِ مدینہ میں ماہانہ درسِ قرآن و حدیث
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )خادم القرآن صاحبزادہ قاری محمد احمد فیض گولڑوی کی صدارت میں جامع مسجد گلزارِ مدینہ ریلوے اسٹیشن میں ماہانہ درسِ قرآن و حدیث بعنوان استقبال رمضان منعقد ہوا۔۔۔۔
خادم القرآن صاحبزادہ قاری محمد احمد فیض گولڑوی کی صدارت میں جامع مسجد گلزارِ مدینہ ریلوے اسٹیشن میں ماہانہ درسِ قرآن و حدیث بعنوان استقبال رمضان منعقد ہوا۔مقررین نے رمضان المبارک کی اہمیت، صبر، تقویٰ اور باہمی اخوت پر روشنی ڈالی۔ محفل میں علاقہ بھر سے لوگوں نے شرکت کی۔