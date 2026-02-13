صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ :ہاؤسنگ سوسائٹیز میں غیر قانونی پلاٹس ، رجسٹری پر پابندی

  • فیصل آباد
سب رجسٹرار، پٹواری اور اے ڈی ایل آرز کو سختی سے ہدایت،عمل درآمد کا حکم

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع جھنگ کی انتظامیہ نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور کالونی مالکان کے خلاف بڑا اقدام اٹھاتے ہوئے بغیر منظور شدہ لے آؤٹ پلان اور مخصوص پلاٹ نمبر کے فرد ملکیت اور رجسٹری پر پابندی عائد کر دی ہے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (ریونیو) نے حکم دیا کہ اب کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کی فرد ملکیت یا رجسٹری صرف اس صورت میں جاری کی جائے گی جب پلاٹ نمبر واضح طور پر درج ہو اور لے آؤٹ پلان ریونیو ریکارڈ میں شامل ہو۔ سب رجسٹرار، پٹواری اور اے ڈی ایل آرز کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ خلاف ورزی کی صورت میں افسران کے خلاف محکمانہ اور فوجداری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ذرائع کے مطابق یہ اقدام شہریوں کو غیر قانونی لین دین سے بچانے اور ریونیو ریکارڈ کو درست بنانے کے لیے کیا گیا ہے ۔

 

