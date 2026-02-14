ہیڈ تریموں کے حفاظتی بندوں پر درختوں کی چوری جاری
چوروں کا سراغ لگایا جا رہا ہے اور قانونی کارروائی کی جائے گی:گارڈ فخر خان
اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا)ہیڈ تریموں کے حفاظتی بندوں پر درختوں کی چوری اور غیر قانونی کٹائی کا سلسلہ جاری ہے ، جبکہ متعلقہ حکام اب تک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ذرائع کے مطابق برجی نمبر 17 سے 20 اور نیا بند پر قیمتی درختوں کی چوری اور کٹائی ہو رہی ہے ، اور موجودہ گارڈ فخر خان کے مطابق چوروں کا سراغ لگایا جا رہا ہے اور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تاہم شہری اس صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور وزیراعلیٰ پنجاب سمیت اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔