صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیڈ تریموں کے حفاظتی بندوں پر درختوں کی چوری جاری

  • فیصل آباد
ہیڈ تریموں کے حفاظتی بندوں پر درختوں کی چوری جاری

چوروں کا سراغ لگایا جا رہا ہے اور قانونی کارروائی کی جائے گی:گارڈ فخر خان

اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا)ہیڈ تریموں کے حفاظتی بندوں پر درختوں کی چوری اور غیر قانونی کٹائی کا سلسلہ جاری ہے ، جبکہ متعلقہ حکام اب تک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ذرائع کے مطابق برجی نمبر 17 سے 20 اور نیا بند پر قیمتی درختوں کی چوری اور کٹائی ہو رہی ہے ، اور موجودہ گارڈ فخر خان کے مطابق چوروں کا سراغ لگایا جا رہا ہے اور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تاہم شہری اس صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور وزیراعلیٰ پنجاب سمیت اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

انتہاپسندی اور نفرت انگیز تقاریر پر کارروائی ہوگی ،کمشنر راولپنڈی

راولپنڈی، آئل ٹینکر میں آتشزدگی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا

سانحہ ترلائی کیخلاف مری اور تلہ گنگ میں احتجاجی ریلیاں

اسلام آباد ہائیکورٹ بار کے انتخابات آج ،صدر کیلئے ون ٹو ون مقابلہ

بوجہ مرمتی سواں گرڈ سٹیشن عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری

مردان، موٹرسائیکل کی ٹکر سے 6سالہ بچہ جاں بحق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن