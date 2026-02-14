صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن ویمن تاندلیانوالا کا غیر قانونی حکم واپس

  • فیصل آباد
ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن ویمن تاندلیانوالا کا غیر قانونی حکم واپس

ماموں کانجن( نمائندہ دنیا )رو ز نامہ دنیا نیوز میں خبر شائع ہونے کے بعد ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن ویمن تاندلیانوالا نے ایک روز قبل کئے گئے اپنے غیر قانونی آرڈر واپس لے کر چوکیداروں اور سکیورٹی گاڈز کو واپس انکے سکولوں میں بھیج دیا ہے ۔

