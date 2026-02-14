اٹھارہ ہزاری تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں آئی سپیشلسٹ ڈاکٹر سے محروم
اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا )اٹھارہ ہزاری کے واحد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
ذرائع کے مطابق ہسپتال میں آنکھوں کے ڈاکٹر کی تعیناتی نہ ہونے کے باعث علاج کے لیے آنے والے مریضوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پرائیویٹ ہسپتال جانا پڑتا ہے ، مریضوں نے بتایا کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں آنکھوں کے ڈاکٹر کی غیر موجودگی عرصہ دراز سے ہے ، جس کے باعث مقامی شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔مریضوں اور اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر صحت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہسپتال میں فوری طور پر آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی تعیناتی عمل میں لائی جائے اور ہسپتال کے انتظامات بہتر بنائے جائیں ۔