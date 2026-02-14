صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
نجی اکیڈمی کی سالانہ تقریب طلبہ میں اعتماد اور محنت کی ترغیب

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (سیکنڈری) چودھری شاہد خوشنود نے کہا کہ معیاری تعلیم اور ہم نصابی سرگرمیاں طلبہ کی ہمہ جہت شخصیت سازی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔

سٹار اکیڈمی کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ و طالبات میں انعامات، اسناد اور شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ تقریب میں والدین، سیاسی، سماجی و کاروباری شخصیات اور تعلیمی ذمہ داران نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر ادارہ سید عاطف رضا شاہ نے مہمانوں کی آمد پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ادارے کا مقصد جدید تقاضوں سے ہم آہنگ تعلیم فراہم کرنا ہے ۔

 

