سانحہ ترلائی کے خلاف ٹوبہ ٹیک سنگھ میں احتجاجی ریلی
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سانحہ ترلائی اسلام آباد کے حوالے سے مرکزی امام بارگاہ سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔۔۔
جس کی قیادت چیئر مین حسینیہ ٹرسٹ سید آصف شیرازی نے کی۔ریلی میں شرکاء نے نعرے بازی کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف اظہار یکجہتی کیا۔ سید آصف شیرازی، سید طاہر کاظمی اور مولانا ہدایت حسین نے کہا کہ دہشت گرد کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتے ، تاہم سہولت فراہم کرنے والے عناصر اور کالعدم تنظیموں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے ۔ حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ ایسے عناصر کی سرکوبی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔