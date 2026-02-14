صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈینگی کی روک تھام ، فیلڈ اقدامات تیز کرنے کی ہدایت

  • فیصل آباد
ڈینگی کی روک تھام ، فیلڈ اقدامات تیز کرنے کی ہدایت

گھر گھر سرویلنس، سپرے اور انسپکشن کو تیز کرنے ، مانیٹرنگ کا حکم

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ کی زیر صدارت ڈینگی کی روک تھام کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شہزاد رانا سمیت دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب نے کہا کہ ڈینگی کے مؤثر سدباب کے لیے روایتی اقدامات سے ہٹ کر جامع اور عملی حکمتِ عملی اپنائی جائے ۔ فیلڈ ٹیموں کو گھر گھر سرویلنس، سپرے اور انسپکشن کو تیز کرنے اور ہاٹ سپاٹس کی مسلسل مانیٹرنگ کی ہدایت دی گئی۔ عوام میں آگاہی مہم کو مؤثر بنانے پر بھی زور دیا گیا، جبکہ اسکولوں اور کالجز میں لیکچرز اور سیشنز کا انعقاد یقینی بنایا جائیگا تاکہ طلباء اور اساتذہ ڈینگی سے مکمل آگاہ ہوں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر کاسلانوالی فاروقہ روڈ کا معائنہ،درختوں پر کی گئی لائٹنگ دیکھی

ڈپٹی کمشنر سرگودھا کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

ڈی سی آفس کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، ڈپٹی کمشنر

سکول ٹائم پرٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کیلئے پولیس تعینات

دنیا کی خبر پر ایکشن ،بغیر پھاٹک ریلوے کراسنگز کی رپورٹ طلب

الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سالانہ چیرٹی ڈنرکا اہتمام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن