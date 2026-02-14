ڈینگی کی روک تھام ، فیلڈ اقدامات تیز کرنے کی ہدایت
گھر گھر سرویلنس، سپرے اور انسپکشن کو تیز کرنے ، مانیٹرنگ کا حکم
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ کی زیر صدارت ڈینگی کی روک تھام کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شہزاد رانا سمیت دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب نے کہا کہ ڈینگی کے مؤثر سدباب کے لیے روایتی اقدامات سے ہٹ کر جامع اور عملی حکمتِ عملی اپنائی جائے ۔ فیلڈ ٹیموں کو گھر گھر سرویلنس، سپرے اور انسپکشن کو تیز کرنے اور ہاٹ سپاٹس کی مسلسل مانیٹرنگ کی ہدایت دی گئی۔ عوام میں آگاہی مہم کو مؤثر بنانے پر بھی زور دیا گیا، جبکہ اسکولوں اور کالجز میں لیکچرز اور سیشنز کا انعقاد یقینی بنایا جائیگا تاکہ طلباء اور اساتذہ ڈینگی سے مکمل آگاہ ہوں۔