اٹھارہ ہزاری:قدیمی بستی واصو سیوریج کی عدم دستیابی سے متاثر

  • فیصل آباد
گندہ پانی گلیوں اور راستوں میں جمع ہو کر بڑے جوہڑ کی صورت اختیار کر رہا

اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا )اٹھارہ ہزاری کے علاقے بھکرا اسلام آباد روڈ پر واقع قدیمی بستی حمزہ ٹاؤن اور ملحقہ آبادی واصو سیوریج کے بنیادی نظام سے محروم ہیں، جس کے باعث مکین شدید مشکلات اور صحت کے خطرات کا سامنا کر رہے ہیں۔ذرائع کے مطابق سینکڑوں افراد پر مشتمل اس آبادی میں نکاسیٔ آب کا کوئی باقاعدہ انتظام موجود نہیں، جس سے گندہ پانی گلیوں اور راستوں میں جمع ہو کر بڑے جوہڑ کی صورت اختیار کر رہا ہے ، اور تعفن پھیلانے کے ساتھ جلدی امراض، معدے کی بیماریاں اور دیگر وبائی خطرات میں اضافہ کر رہا ہے۔

مقامی شہریوں نے بتایا کہ بستی واصو تاریخی حیثیت رکھتی ہے اور یہاں ہندو دور کا قدیم مندر موجود ہے ، مگر بنیادی سہولیات سے محروم رکھنا ایک لمحئہ فکریہ ہے ۔ متعدد بار متعلقہ اداروں اور بلدیاتی حکام کو نوٹس دینے کے باوجود ابھی تک کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔اہل علاقہ انتظامیہ اور متعلقہ محکموں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری نوٹس لے کر مستقل سیوریج نظام قائم کیا جائے تاکہ آبادی کو تعفن اور بیماریوں سے بچایا جا سکے اور تاریخی بستی کی محرومیوں کا ازالہ ممکن بنایا جا سکے ۔

 

