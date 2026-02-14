چناب نگر:ہوٹلوں میں غیر معیاری کھانے شہریوں کیلئے خطرہ
گھی، تیل، مصالحہ جات، سبزی اور باسی گوشت کا استعمال ،حکام سے نوٹس کا مطالبہ
چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر اور گردونواح میں ہوٹلوں پر غیر معیاری دودھ، مضر صحت گوشت اور باسی سبزیوں کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے ، جس سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ذرائع کے مطابق، کئی ہوٹلوں میں گھی، تیل، مصالحہ جات، سبزی اور گوشت غیر معیاری اور باسی اشیا استعمال کی جا رہی ہیں۔ کچن میں ٹوٹے پھوٹے برتن اور غیر صحت مند ماحول میں کھانا تیار کیا جا رہا ہے ، جس سے نہ صرف غذائی مسائل بلکہ متعدد بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے ۔مقامی شہریوں نے بتایا کہ اکثر ہوٹلوں پر نرخ نامے موجود نہیں اور مالکان من مانے ریٹ وصول کرتے ہیں، اہل علاقہ نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نگران ٹیمیں تشکیل دے کر غیر معیاری اور مضر صحت کھانوں کی فروخت بند کروائی جائے ۔