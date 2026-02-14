صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ :سہولت بازاروں میں اشیائے ضروریہ کی فراہمی کا جائزہ

  • فیصل آباد
سبزیاں، پھل، دالیں اور دیگر کریانہ آئٹمز ہول سیل نرخوں پر فراہم کرنے کی ہدایت

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب کی زیرِ صدارت رمضان المبارک کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی نصرت شاہ، غلہ منڈی، سبزی و فروٹ منڈی اور سہولت بازار کے نمائندگان نے شرکت کی۔اجلاس میں رمضان کے دوران عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ہدایت کی کہ سہولت بازار میں سبزیاں، پھل، دالیں اور دیگر کریانہ آئٹمز ہول سیل نرخوں پر دستیاب ہوں، جبکہ قیمتوں میں استحکام کے لیے مؤثر مانیٹرنگ سسٹم نافذ کیا جائے ۔ تاجروں اور منڈی نمائندگان نے انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔

 

