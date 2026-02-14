چنیوٹ:ماہ صیام کیلئے سہولت اور رمضان بازار فعال
بھوآنہ میں ایک ریڑھی بازار ، لالیاں میں دو ریڑھی بازاروں میں سہولیات ہو نگی
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات کے تحت ضلع بھر میں ماہ صیام کے دوران صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے سہولت بازار سمیت تین ریڑھی بازار رمضان بازار کے طور پر ڈکلیئر کر دئیے گئے ہیں۔تحصیل چنیوٹ میں سہولت بازار، بھوآنہ میں ایک ریڑھی بازار اور لالیاں میں دو ریڑھی بازاروں پر شہریوں کو پھل، سبزیاں اور دیگر اشیائے ضروریہ عام مارکیٹ کے مقابلے میں رعایتی نرخوں پر دستیاب ہوں گی۔ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے میڈیا کو بتایا کہ یہ بازار ہفتہ 14 فروری سے مکمل فعال ہو جائیں گے۔
انہوں نے بتایا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی ذمہ داریاں تفویض کر کے روزانہ کی بنیاد پر ڈیوٹی روسٹر اور شام کو میٹنگز کے ذریعے کارکردگی کی جانچ کی جائے گی۔ڈپٹی کمشنر نے رمضان نگہبان پیکیج کے تحت تین مقامات پر کارڈز کی تقسیم بھی 14 فروری سے شروع کرنے کی اطلاع دی۔ علاوہ ازیں، رمضان سے دو روز قبل تمام مساجد کی واشنگ اور لائٹنگ کے ساتھ بازاروں کو خوبصورتی سے سجانے کا انتظام کیا جائے گا۔