صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ میں غیر قانونی گیس سلنڈرز اور پٹرول کی فروخت

  • فیصل آباد
جڑانوالہ میں غیر قانونی گیس سلنڈرز اور پٹرول کی فروخت

بغیر حفاظتی انتظامات کے پٹرول کی فروخت انسانی جانوں کے لیے شدید خطرہ

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) شہر بھر میں غیر قانونی طور پر سوئی گیس سلنڈرز اور کھلے پٹرول فروخت کرنے والی دکانوں کی بھرمار نے شہریوں میں تشویش پیدا کر دی ہے ۔ مختلف بازاروں اور رہائشی علاقوں میں قائم یہ دکانیں کسی بھی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں، مگر متعلقہ اداروں کی جانب سے مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔شہریوں کا کہنا ہے کہ گنجان آباد علاقوں میں بغیر حفاظتی انتظامات کے گیس سلنڈرز اور پٹرول کی فروخت انسانی جانوں کے لیے شدید خطرہ ہے ۔ شہری اور سماجی حلقے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں سے فوری نوٹس لینے ، غیر قانونی کاروبار بند کرنے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ کسی ممکنہ حادثے سے پہلے انسانی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کالج ایجوکیشن کی 24 اسکیمیں جون سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت

پاک ایران تجارت میں اضافہ بہت ضروری ،گورنر

پولیس چیف کا کرائم سین یونٹ کا دورہ

اغوا کیس میں عدالتی حکم نظرانداز، پولیس افسران کو شوکاز

ایپسٹین فائلز سے مغربی شیطانی چہرہ پھر بے نقاب، تنظیم اسلامی

ناخلف بیٹے نے ماں ماردی، بیوی قتل کرکے شوہر کی خودکشی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن