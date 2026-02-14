جڑانوالہ میں غیر قانونی گیس سلنڈرز اور پٹرول کی فروخت
بغیر حفاظتی انتظامات کے پٹرول کی فروخت انسانی جانوں کے لیے شدید خطرہ
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) شہر بھر میں غیر قانونی طور پر سوئی گیس سلنڈرز اور کھلے پٹرول فروخت کرنے والی دکانوں کی بھرمار نے شہریوں میں تشویش پیدا کر دی ہے ۔ مختلف بازاروں اور رہائشی علاقوں میں قائم یہ دکانیں کسی بھی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں، مگر متعلقہ اداروں کی جانب سے مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔شہریوں کا کہنا ہے کہ گنجان آباد علاقوں میں بغیر حفاظتی انتظامات کے گیس سلنڈرز اور پٹرول کی فروخت انسانی جانوں کے لیے شدید خطرہ ہے ۔ شہری اور سماجی حلقے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں سے فوری نوٹس لینے ، غیر قانونی کاروبار بند کرنے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ کسی ممکنہ حادثے سے پہلے انسانی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔