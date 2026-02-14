ڈویلپمنٹ پروگرام: فیصل آباد میں 6 نئی ترقیاتی سکیمیں
تمام ترقیاتی سکیموں میں معیاری میٹریل استعمال کیا جائے :نورالامین مینگل
فیصل آباد(نیوز رپورٹر)صوبائی سیکرٹری برائے ہاؤسنگ، اربن ڈویلپمنٹ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ نورالامین مینگل کی زیر صدارت نئے پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت تشکیل دی گئی ترقیاتی سکیموں کے بارے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں منیجنگ ڈائریکٹر واسا واسا فیصل آباد کی نمائندگی ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر انجینئرنگ ڈاکٹر عثمان لطیف نے کی اور واسا ہیڈ آفس سے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں واسا فیصل آباد کی جانب سے بھجوائی گئی 6 نئی سکیموں کی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔صوبائی سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل نے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی سکیموں میں معیاری میٹریل استعمال کرتے ہوئے تعمیراتی کام شروع کیا جائے اور سکیم کی تکمیل کے ساتھ سٹریٹس کی مکمل بحالی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے سروس کوریڈور بنانے کی بھی ہدایت کی اور کہا کہ ایک فوکل پرسن مقرر کیا جائے جو ان سکیموں کی منظوری سمیت دیگر امور کا جائزہ لے گا۔