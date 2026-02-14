جامعہ مسجد صاحب الزمان میں ڈی پی او کی کھلی کچہری
افسروں کو دادرسی ،کمپلینٹ سیل کو فالو اپ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف نے جمعہ المبارک کے موقع پر جامعہ مسجد صاحب الزمان میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں ایس ایچ او تھانہ سٹی، انچارج کمپلینٹ سیل، دیگر پولیس افسران اور نمازیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ڈی پی او چنیوٹ نے سانحہ ترلائی اسلام آباد کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور شہدا کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔
انہوں نے شہریوں کے مسائل سنے اور حل کی یقین دہانی کروائی۔ متعلقہ افسروں کو دادرسی یقینی بنانے اور کمپلینٹ سیل کو درخواستوں کی فالو اپ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ڈی پی او نے شہریوں کو نئے ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہ کیا اور ان پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ڈی پی او نے کہا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت اور امن و امان کا قیام اولین ترجیح ہے اور تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے پبلک سروس ڈلیوری میں بہتری کے اقدامات جاری ہیں۔