مٹی گراتی ٹرالیاں شہریوں کے لیے عذاب بن گئیں

  • فیصل آباد
شہری سینے کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ،حکام سے نو ٹس کا مطالبہ

سمندری (نمائندہ دنیا)شہر کی سڑکوں پر عقب سے کھلی مٹی سے بھری ٹرالیاں شہریوں کے لیے خطرہ بن گئی ہیں۔ مقامی افراد نے بتایا کہ یہ ٹرالیاں اندرون شہر اور اہم شاہراؤں پر مٹی گراتی نظر آتی ہیں، جس سے نہ صرف سڑکوں کی صفائی متاثر ہو رہی ہے بلکہ شہری سینے کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ذرائع کے مطابق مٹی گراتی ٹرالیاں طویل عرصے سے موجود ہیں اور مقامی انتظامیہ نے اب تک مؤثر کارروائی نہیں کی۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے ٹرالیاں کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں اور ان کے عقب میں ڈالے لگانا لازمی قرار دیا جائے تاکہ عوامی صحت اور سڑکوں کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے ۔

 

