  • فیصل آباد
مکوآنہ:خواتین کو تشدد کا نشانہ بنانے والے 2 ملزم گرفتار

مکوآنہ(نمائندہ دنیا)سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر پولیس نے خواتین کو تشدد کا نشانہ بنانے والے 2 ملزموں کو گرفتار لیا۔

تفصیلات کے مطا بق ایس ایچ او تھانہ کھرڑیانوالہ محمد ریاض نے کارروائی کرتے ہوئے خواتین کو تشدد کا نشانہ بنانے والے ملزموں ارسلان اور رفیق کو گرفتار کر لیا، ملزموں نے خواتین عاصمہ سکندر اور نینا بی بی کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا، تھانہ کھرڑیانوالہ پولیس نے ملزموں کے خلاف مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ایس ایچ او مہرریاض اٹھوال کاکہناہے خواتین پر تشدد ہرگز برداشت نہیں کیا جائیگا۔

