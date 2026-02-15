چنیوٹ:حسن مرتضیٰ کے منیجر کے ساتھ واردات، 4 لاکھ لوٹ لئے گئے
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)چنیوٹ میں فیصل آباد روڈ پر سابق سینئر صوبائی وزیر حسن مرتضیٰ کے منیجر کے ساتھ واردات، ڈاکو 4 لاکھ لوٹ کر فرار ہوگے۔
تفصیلات کے مطابق تھانہ رجوعہ کے علاقے مین فیصل آبادروڈ پر سابق سینئر صوبائی وزیر حسن مرتضی کے منیجر کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہوگئی،وہ نجی بنک سے 4 لاکھ روپے نکلوا کر نکلا تو مبینہ طور پر پولیس وردی میں ملبوس مسلح ڈاکووں نے اسلحہ کے زور پر اس کو لوٹ لیا ،ملزم رقم لوٹ کر گاڑی میں فیصل آباد کی طرف فرار ہو گئے۔