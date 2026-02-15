صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ : ڈاکوؤں نے فائرنگ کرکے شہری کو شدید زخمی کردیا

  • فیصل آباد
گوجرہ : ڈاکوؤں نے فائرنگ کرکے شہری کو شدید زخمی کردیا

سلطا ن نے ریڑھی کھڑی کر کے ڈا کوؤ ں کو روکنے کی کوشش کی تھی،ہسپتال منتقل

گوجرہ (نما ئندہ دُنیا )3 موٹر سا ئیکل سوار ڈاکوؤ ں نے لوٹ مار کے دورا ن فا ئرنگ کرکے ایک شخص کو شدید زخمی کردیا ۔ معلو م ہوا ہے کہ چک نمبر 94 ج ب کا محمد عرفان موٹر سا ئیکل پر گاؤ ں سے شہر آ رہا تھا کہ گاؤ ں کے قریب پکا آنا روڈ پر 3 موٹر سا ئیکل سوار ڈا کوؤ ں نے اسے اسلحہ کے زور پر روک لیا اور بیس ہزار روپے نقدی چھین کر فرار ہو رہے تھے ،واردات کی اطلاع ملنے پر ریڑھی پر جا نے وا لے شخص سلطا ن نے سڑک کے درمیا ن ریڑھی کھڑی کر کے ڈا کوؤ ں کو روکنے کی کوشش کی تو ملزموں نے سلطا ن پر فائرنگ کر دی جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا جبکہ ڈا کوموقع سے فرار ہو گئے ۔شدید زخمی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتا ل گوجرہ منتقل کردیا گیا ہے ، واردات کی اطلا ع صدر پو لیس گوجرہ کو دے دی گئی ہے ۔

