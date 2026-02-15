صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ :رشتہ داروں کے د رمیان جھگڑا، فائرنگ، 4 افراد زخمی ہو گئے

  • فیصل آباد
جھنگ :رشتہ داروں کے د رمیان جھگڑا، فائرنگ، 4 افراد زخمی ہو گئے

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) جھنگ کے علاقہ چک نمبر 262 فیصل آباد روڈ پر فائرنگ کے واقعہ میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔

تفصیلات کے مطابق نامعلوم وجوہات کی بنا پر دو رشتہ داروں کے درمیان جھگڑا ہوا جو فائرنگ کے تبادلہ میں بدل گیا، جس کے نتیجہ میں محمد افضل ،بہادر علی،شمیم بی بی ، مظہر اظہر زخمی ہوگئے ۔اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ بعد ازاں تین زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جھنگ منتقل کر دیا گیا، جبکہ ایک زخمی کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کر دی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
نئے بنگلہ دیش کا ظہور
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بنگالی چوہدری کا انتقام
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل