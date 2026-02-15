جھنگ :رشتہ داروں کے د رمیان جھگڑا، فائرنگ، 4 افراد زخمی ہو گئے
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) جھنگ کے علاقہ چک نمبر 262 فیصل آباد روڈ پر فائرنگ کے واقعہ میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔
تفصیلات کے مطابق نامعلوم وجوہات کی بنا پر دو رشتہ داروں کے درمیان جھگڑا ہوا جو فائرنگ کے تبادلہ میں بدل گیا، جس کے نتیجہ میں محمد افضل ،بہادر علی،شمیم بی بی ، مظہر اظہر زخمی ہوگئے ۔اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ بعد ازاں تین زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جھنگ منتقل کر دیا گیا، جبکہ ایک زخمی کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کر دی گئی۔