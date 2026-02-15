گوجرہ :لاری اڈے پر ہا کرو ں کا تشدد وکلاء کا احتجاج، ویگن کے شیشے توڑ دیئے
گوجرہ (نما ئندہ دُنیا )لاری اڈے پر ہا کرو ں کا و کلا ء پر تشدد،اطلاع پر ساتھی وکلاء پہنچ گئے ، روڈ بلاک کرکے احتجاج، ویگن کے شیشے توڑ دیئے۔
تفصیلا ت کے مطا بق مقا می وکیل ملک طارق گوجرہ سے فیصل آ باد جا نے وا لی ویگن میں سوار تھا کہ ویگن کنڈیکٹر خوا تین کو بغیر سیٹو ں کے ٹول پر بٹھا رہا تھا جس پر ملک طارق نے اسے منع کیا تو کنڈکٹر نے جھگڑا شروع کردیا ،اطلاع پر دیگر وکلاء اسد بشیر وغیرہ بس اڈہ پہنچے تو ہا کرو ں نے ان پر حملہ کردیا اور تشدد کا نشا نہ بنا یا،بعدازاں وکلا ء کی کثیر تعداد جنرل بس سٹینڈ پہنچ گئی ،وکلا ء نے ٹریفک بلاک کرکے شدید احتجا ج شروع کردیا ، ایک ویگن کے شیشے توڑ دیئے ، لا ری اڈا کو مکمل بند کر دیا۔اطلا ع پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئے ۔بعدازاں کچھ افراد کو تھا نہ پیش کر دیا گیا جس پر وکلا ء نے احتجا ج ختم کردیا۔