جڑانوالہ میں گرانفروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن تیز ،بھاری جرمانے عائد
جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)جڑانوالہ میں گرانفروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محسن مظہر نے مختلف بازاروں کا اچانک دورہ کیا اور سرکاری نرخ نامے کی خلاف ورزی کرنیوالوں کے خلاف کارروائیاں کیں۔
انہوں نے چکن مہنگے داموں فروخت کرنیوالے دکانداروں اور مقررہ نرخ سے زائد قیمت لینے والے تندور مالکان کو بھاری جرمانے عائد کئے جبکہ ایک دکان کو سیل کر دیا ۔اس موقع پر چیف آفیسر محسن مظہر نے واضح کیا کہ اشیائے خور ونوش مہنگے داموں فروخت کرنیوالوں کے خلاف بلاامتیاز کارروائی جاری رہے گی۔