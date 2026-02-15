صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ میں گرانفروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن تیز ،بھاری جرمانے عائد

  • فیصل آباد
جڑانوالہ میں گرانفروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن تیز ،بھاری جرمانے عائد

جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)جڑانوالہ میں گرانفروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محسن مظہر نے مختلف بازاروں کا اچانک دورہ کیا اور سرکاری نرخ نامے کی خلاف ورزی کرنیوالوں کے خلاف کارروائیاں کیں۔

انہوں نے چکن مہنگے داموں فروخت کرنیوالے دکانداروں اور مقررہ نرخ سے زائد قیمت لینے والے تندور مالکان کو بھاری جرمانے عائد کئے جبکہ ایک دکان کو سیل کر دیا ۔اس موقع پر چیف آفیسر محسن مظہر نے واضح کیا کہ اشیائے خور ونوش مہنگے داموں فروخت کرنیوالوں کے خلاف بلاامتیاز کارروائی جاری رہے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
نئے بنگلہ دیش کا ظہور
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بنگالی چوہدری کا انتقام
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل