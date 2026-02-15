اٹھارہ ہزاری:رمضان سے قبل مہنگائی کا طوفان ، شہری سراپا احتجاج
اشیائے خورونوش کی قیمتیں بڑھ گئیں،ضلعی انتظامیہ کنٹرول کرنے میں ناکام
اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا)رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی مہنگائی کا طوفان آ گیا، آٹا، چاول، گھی، دالیں، بیکری آئٹمز، بیسن، پیاز، آلو سمیت اشیائے خور ونوش کی قیمتوں کو پر لگ گئے ۔ ذرائع کے مطابق ذخیرہ اندوزوں اور بعض کریانہ فروشوں نے رمضان میں منافع خوری کیلئے بھاری مقدار میں خشک اشیاء ذخیرہ کر لیں ۔رمضان میں زیادہ استعمال ہونے والی اشیاء گھی، چاول، بیسن، چینی، دالیں، چنے ، لہسن، پیاز، ادرک، فروٹ، کولڈ ڈرنکس، کھجوریں اور شربت وغیرہ کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا ہے جبکہ مرغی اور انڈوں کے ریٹ بھی بتدریج بڑھنا شروع ہو گئے ۔ بڑا اور چھوٹا گوشت اور ان کے پارٹس بھی پہلے ہی مہنگے ہو چکے ہیں۔
ضلعی انتظامیہ نے رمضان کیلئے ریٹ لسٹ تو جاری کر دی تاہم اس پر عملدرآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ذرائع کے مطابق جھنگ میں گھی کی چار بڑی ایجنسیوں نے رمضان کیلئے ٹنوں کے حساب سے گھی اور آئل خفیہ گوداموں میں ذخیرہ کیا ہوا ہے اور پورے رمضان کے دوران ریٹ اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں۔ دوسری جانب غیر معیاری گھی استعمال کر کے سموسے ، پکوڑے اور دیگر تلی ہوئی اشیاء فروخت کی جا رہی ہیں جس سے شہریوں میں بیماریوں کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ ادھر شہر بھر میں غیر معیاری دودھ اور دہی کی فروخت بھی جاری ہے ۔ سرکاری ریٹ 160 روپے فی کلو ہونے کے باوجود مختلف بازاروں میں 130 سے 150 روپے فی کلو دودھ فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ بعض مقامات پر 180 سے 200 روپے فی کلو کے حساب سے بھی فروخت ہو رہا ہے۔ صارفین نے وزیراعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لے کر مؤثر کریک ڈاؤن کا مطالبہ کیا ہے۔