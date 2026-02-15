صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ:پولیس کانسٹیبلز کی پروموشن کیلئے امتحان ، 145 امیدواروں کی شرکت

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فضل عباس کی زیر نگرانی پولیس لائن میں پولیس کانسٹیبلز کی پروموشن کے سلسلہ میں لسٹ B-1کا امتحان لیا گیا۔

اس موقع پر ڈی ایس پی انویسٹی گیشن آصف شاہ، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرآفتاب صدیقی،ڈی ایس پی آرگنائز ڈ کرائم شاہد گجر ،ڈی ایس پی صدر سرکل خالد محمود ، لائن آفیسر، او ایس آئی، آفس سپرنٹنڈنٹ و دیگر پولیس افسر بھی موجود تھے ، امتحان میں کل 145 امیدواروں نے حصہ لیا، جن میں خواتین پولیس اہلکار بھی شامل تھیں،امتحان دینے والے تمام امیدوار وں کی بائیومیٹرک تصدیق بھی کی گئی ،اس موقع پر سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے ،یہ امتحان ہیڈ کانسٹیبل کے عہدہ پر ترقی کے لئے لیا جاتا ہے۔

