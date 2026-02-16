جھنگ: نشہ آور چیز کھلانے کے بعد لوٹ مار
جھنگ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ریسکیو 1122 کنٹرول روم کو اطلاع ملی کہ ایوب چوک جھنگ کے قریب مولٹی فوم شاپ کے نزدیک ایک نامعلوم شخص نے ایک نوجوان کو نشہ آور چیز کھلا کر نقدی وغیرہ چھین لی۔۔۔
جس کے نتیجے میں متاثرہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ریسکیو 1122 کی ٹیم فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی اور پولیس کی موجودگی میں متاثرہ شخص کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ بعد ازاں متاثرہ شخص کو مزید علاج کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جھنگ منتقل کیا گیا۔متاثرہ شخص کی شناخت محمد فیصل ولد امتیاز خان کے نام سے ہوئی ہے۔