2گروہوں میں تصادم کے نتیجے میں 3 راہگیر شدید زخمی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)دو گروہوں میں تصادم کے نتیجے میں تین راہگیر شدید زخمی ہو گئے۔
تھانہ جھنگ بازار کے علاقے حمید پارک میں دو گروپوں کے درمیان ہونے والے جھگڑے کے دوران فائرنگ کی زد میں آ کر تین راہگیر زخمی ہو گئے ۔ ذرائع کے مطابق گلی میں کھڑا ہونے کی وجہ سے ملزم شہزاد نے سیف آباد کے رہائشی 16 سالہ عبداللہ کا اینٹ مار کر سر پھاڑ دیا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر اندھا دھند فائرنگ کر دی ۔ جس کی زد میں آ کر تین راہگیر اسلم، حمزہ اور احتشام شدید زخمی ہو گئے۔ جنہیں طبی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کردیاگیا۔ پولیس نے قانونی کارروائی شروع کردی ہے۔