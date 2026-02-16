بھابھی کو منانے جانیوالے دیور کی فائرنگ سے خاتون زخمی
علیشاء اپنے شو ہر سے ناراض ہو کر اپنے میکے چک نمبر 293 اوڈاں میں مقیم تھی
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)تھانہ چک جھمرہ کے علاقہ میں دیور کی مبینہ فائرنگ سے ناراض بھابھی شدید زخمی ہو گئی۔پولیس کے مطابق 22 سالہ علیشاء بی بی اپنے شوہر سے ناراض ہو کر اپنے میکے چک نمبر 293 اوڈاں میں مقیم تھی۔ اسی دوران اس کا دیور ثاقب اسے منانے کے لیے آیا جہاں دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔جھگڑے کے دوران ملزم ثاقب نے مبینہ طور پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں علیشا بی بی شدید زخمی ہو گئی، جبکہ ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ریسکیو ٹیم نے متاثرہ خاتون کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے اور واقعہ کی مزید تفتیش جاری ہے ۔