صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون کو جھا نسہ دیکر داخل ہونے وا لی خواتین گھر کا صفایا کر گئیں

  • فیصل آباد
خاتون کو جھا نسہ دیکر داخل ہونے وا لی خواتین گھر کا صفایا کر گئیں

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خاتون کو جھانسے میں لیتے ہوئے اس سے نقدی اور زیورات ہتھیالئے گئے۔

تھانہ منصور آباد کے علاقے میں نعیم نامی شہری کی اہلیہ گھر پر موجود تھی کہ اس دوران نامعلوم ملزمہ خواتین ان کے گھر داخل ہو گئیں اور اس کی اہلیہ کو باتوں میں الجھاتے ہوئے اس سے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، پانچ لاکھ روپے سے زائد مالیت کی نقدی اور دیگر قیمتی سامان ہتھیا کر دھوکہ دہی سے فرار ہوگئیں۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کار روائی شروع کر دی ہے

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علی پور چٹھہ: صفائی کا ناقص نظام جگہ جگہ کوڑا بد بو سے شہری پریشان

رمضان سے قبل اشیاخورونوش مہنگی انتظامیہ بے بس

خوبصورت گوجرانوالہ ،ڈی سی کا گلشن اقبال پارک کادورہ

جماعت اسلامی کے مظاہرے پر لاٹھی چارج کیخلاف احتجاج

ڈسکہ :سوئی گیس پائپ لائن لمیٹڈ کا سب ریجنل آفس قائم

فوٹو جرنلسٹ الیکشن ، نذیر مغل صدر، آصف سیکرٹری منتخب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر