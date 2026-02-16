خاتون کو جھا نسہ دیکر داخل ہونے وا لی خواتین گھر کا صفایا کر گئیں
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خاتون کو جھانسے میں لیتے ہوئے اس سے نقدی اور زیورات ہتھیالئے گئے۔
تھانہ منصور آباد کے علاقے میں نعیم نامی شہری کی اہلیہ گھر پر موجود تھی کہ اس دوران نامعلوم ملزمہ خواتین ان کے گھر داخل ہو گئیں اور اس کی اہلیہ کو باتوں میں الجھاتے ہوئے اس سے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، پانچ لاکھ روپے سے زائد مالیت کی نقدی اور دیگر قیمتی سامان ہتھیا کر دھوکہ دہی سے فرار ہوگئیں۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کار روائی شروع کر دی ہے