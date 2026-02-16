خاتون سے نازیبا حرکات کر نیوالے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا
واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، مقدمہ درج
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)سی پی او صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر ایس پی اقبال ڈویژن سعید احمد نے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا اور خاتون کے ساتھ نازیبا حرکات کرنے والے ملزم کی گرفتاری سے آگاہ کیا۔ایس پی اقبال ڈویژن سعید احمد نے بتایا کہ 7 فروری کو ایک موٹر سائیکل سوار ملزم نے سڑک پر خاتون کے ساتھ نازیبا حرکات کیں اور موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس پر تھانہ سمن آباد میں نامعلوم ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔سی پی او صاحبزادہ بلال عمر نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ایس پی اقبال ڈویژن کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دی اور ملزم کی ہر صورت گرفتاری کا حکم دیا۔ جدید ٹیکنالوجی اور تفتیشی وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ملزم سیف کا سراغ لگا کر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے ۔