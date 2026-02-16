صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مکوآنہ: 5 رکنی چور گینگ گرفتار، واپڈا کے تار برآمد

  • فیصل آباد
مکوآنہ: 5 رکنی چور گینگ گرفتار، واپڈا کے تار برآمد

مکوآنہ (نمائندہ دنیا )سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ کھرڑیانوالہ انسپکٹر محمد ریاض نے پولیس کے ہمراہ ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے پانچ رکنی چور گینگ گرفتار کر لیا۔

چور گینگ کا سرغنہ عمران تھا، جس کے ساتھ اس کے ساتھی خرم، عرفان، شہروز اور دیگر شامل ہیں۔ ملزمان نے 1,400 میٹر واپڈا کے تار چوری کئے تھے ، جس کی مالیت تقریباً 16,80,000 روپے بنتی ہے ۔ پولیس نے گرفتار ملز موں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔ایس ایچ او محمد ریاض نے کہا کہ گرفتار ملز موں کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

روڈ سائیڈ تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری،6دکانیں اور 9ہوٹل سربمہر

بھینس کالونی میں خالد بن ولید فلائی اوور کا افتتاح

فرنٹیئرکالونی میں ڈکیتی ، مرکزی سہولت کار رشتہ دار نکلا،دو ملزمان گرفتار

کراچی سے وصول ٹیکس کا نصف شہر کودیا جائے ،گورنر

ریسکیو 1122سندھ فائر سیفٹی ٹریننگ کیلئے متحرک

آئی ٹی اسکلز سے ملک مہینوں میں ترقی کرے گا،شزہ فاطمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر