مکوآنہ: 5 رکنی چور گینگ گرفتار، واپڈا کے تار برآمد
مکوآنہ (نمائندہ دنیا )سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ کھرڑیانوالہ انسپکٹر محمد ریاض نے پولیس کے ہمراہ ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے پانچ رکنی چور گینگ گرفتار کر لیا۔
چور گینگ کا سرغنہ عمران تھا، جس کے ساتھ اس کے ساتھی خرم، عرفان، شہروز اور دیگر شامل ہیں۔ ملزمان نے 1,400 میٹر واپڈا کے تار چوری کئے تھے ، جس کی مالیت تقریباً 16,80,000 روپے بنتی ہے ۔ پولیس نے گرفتار ملز موں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔ایس ایچ او محمد ریاض نے کہا کہ گرفتار ملز موں کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔