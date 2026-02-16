چنیوٹ: منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن
21 کلوگرام چرس، 9 کلوگرام سے زائد ہیروئن اور 570 لٹر شراب برآمد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن \"ڈرگ فری پنجاب\" کے تحت ضلع چنیوٹ میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ڈی پی او چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف کی ہدایت پر ضلع بھر میں منشیات فروشوں کیخلاف بھرپور کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ رواں ماہ مختلف علاقوں سے 35 ملزمان گرفتار کیے گئے ، جن کے قبضہ سے 21 کلوگرام سے زائد چرس، 9 کلوگرام سے زائد ہیروئن اور 570 لٹر شراب برآمد ہوئی۔ گرفتار ملز موں کے خلاف مختلف تھانوں میں منشیات کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے جا چکے ہیں اور مزید تفتیش جاری ہے ۔