گوجرہ:بیوہ خاتون پر تشدد، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے رہے
مقامی لوگوں نے موقع پر پہنچ کر خاتون کی جان بچائی، مقدمہ درج کر لیا گیا
گوجرہ (نمائندہ دنیا )چک نمبر 285 ج ب میں رہائش پذیر بیوہ خاتون رضیہ بی بی کو تشدد کا نشانہ بنانے والے افراد کے خلاف قانون حرکت میں آگیا۔ اطلاعات کے مطابق محمد بلال اور اس کے تین ساتھیوں نے خاتون کو شدید زخمی کیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔شور و غل سن کر مقامی لوگوں نے موقع پر پہنچ کر خاتون کی جان بچائی اور ملزمان کی منت سماجت کے بعد وہ موقع سے فرار ہو گئے ۔اطلاع ملنے پر تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔