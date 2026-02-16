اسلام آباد میں امام بارگاہ پر دہشت گردی کیخلاف احتجاجی ریلی
ریلی میں علما، ذاکرین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ، واقعہ کی مذمت
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)وفاقی دارالحکومت میں امام بارگاہ و مسجد خدیجۃ الکبریٰ ترلائی پر ہونے والی دہشت گردی کے خلاف شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھنے والی شیعہ علما کونسل پاکستان، مجلس وحدت مسلمین پاکستان، عزاداری کونسل پاکستان، سادات لائرز فورم، پیس لائرز فورم، امام بارگاہوں کے منتظمین اور دیگر ماتمی سنگتوں کے زیرِ اہتمام ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ریلی میں علما، ذاکرین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور حالیہ واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے شہدا کے حق میں دعائیں کیں اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی اپیل کی۔
ریلی کی قیادت صوبائی نائب صدر شیعہ علماء کونسل پاکستان علامہ نصرت حسین، مولانا فضل عباس جعفری، مولانا اعجاز حسین مہدی، سید غضنفر عباس، سید محمد جعفر نقوی، حسنین شیرازی اور مولانا ناصر ساجد نقوی نے کی۔علامہ نصرت حسین نے خطاب میں کہا کہ عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا کھلی دہشت گردی ہے جس کا مقصد ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانا اور عدم استحکام پیدا کرنا ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت دہشت گردی کے حالیہ واقعے کی شفاف تحقیقات کرے ، ملوث افراد کو فوری گرفتار کرے اور عبرتناک سزا دی جائے ۔